Vincent Kompany dans tous ses états : le Bayern Munich se fait peur mais renverse le Borussia Dortmund

Le Bayern Munich s'est imposé 2-3 au Borussia Dortmund. La deuxième mi-temps de ce Klassiker aura été particulièrement agitée.

Avec huit points d'avance sur son adversaire du soir au coup d'envoi, le Bayern Munich pouvait prendre une sérieuse option sur la reconquête du titre en Bundesliga. Mais pour cela, il fallait ressortir victorieux d'un Signal Iduna Park en pleine incandescence.

In Dortmund zijn ze klaar voor Der Klassiker! 🔥🐝 pic.twitter.com/m3sQYnqIoI — Play Sports (@playsports) February 28, 2026

La Ruhr a d'ailleurs fait encore un peu plus de bruit quand Nico Schlotterbeck a profité d'un coup franc parfaitement donné pour ouvrir le score peu avant la demi-heure. Un but qui a d'autant plus agacé Vincent Kompany que le défenseur allemand aurait probablement dû être exclu pour une très vilaine semelle quelques minutes auparavant.

Malgré 30% de possession de balle, c'est bien le BVB qui menait au repos. Mais le Bayern n'a pas paniqué et a égalisé dès la reprise, sur une action limpide conclue par Harry Kane au petit rectangle (54e, 1-1). L'attaquant anglais a ensuite complètement renversé la situation en transformant un penalty à vingt minutes du terme, son 45e but en 37 matchs cette saison (70e, 1-2).





Quelques sueurs froides pour Vincent Kompany

De quoi se dire que le plus dur était fait pour le Rekordmeister ? Absoulment pas. Car dans les dix dernières minutes, le Borussia a à son tour recollé grâce à Daniel Svensson (83e, 2-2). Dans une fin de match à couteaux tirés, le Bayern a toutefois immédiatement repris les devants, Joshua Kimmich profitant d'un centre renvoyé plein axe par la défense (87e, 2-3).

Joshua Kimmich beslist der Klassiker! 🔴🇩🇪 pic.twitter.com/1qW8QsiugD — Play Sports (@playsports) February 28, 2026

Le Bayern Munich s'impose donc chez son rival au terme d'une rencontre indécise de bout en bout. Ce qui l'est en revanche encore un peu moins, c'est la confirmation du titre des hommes de Vincent Kompany : l'écart est désormais de onze points.