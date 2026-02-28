🎥 Son premier but depuis son retour de blessure : Romelu Lukaku fait gagner Naples à la dernière seconde !

Le Napoli s'est imposé dans la douleur sur le terrain de l'Hellas Vérone. Et c'est un certain Romelu Lukaku qui a fait la différence dans le temps additionnel.

Comme lors des cinq matchs depuis son retour de blessure, Romelu Lukaku a débuté sur le banc à l'occasion du match de Naples sur le terrain de l'Hellas Vérone. Il a vu l'attaquant titulaire, Rasmus Højlund, mettre l'équipe sur orbite dès la deuxième minute de jeu.

Les Napolitains ont alors continué à avoir la maîtrise du cuir pendant toute la première mi-temps. Mais à force de ne pas faire le break, ils ont ouvert la porte à un retour de l'Hellas dans le second acte. Et c'est ce qu'il s'est produit.

Sur l'un de ses premiers vrais temps forts de la rencontre, la lanterne rouge de la Serie A est revenu à hauteur du champion en titre sur un but de Jean-Daniel Akpa Akpro peu après l'heure de jeu. Remonté contre ses hommes, Antonio Conte a alors lancé Lukaku dans la bataille.

Un ballon qui traîne dans le rectangle ? Bingo

Longtemps, cela n'a pas paru suffisant pour refaire pencher la balance en faveur des visiteurs. Mais sur le dernier centre de la rencontre, alors que le temps additionnel du temps additionnel était bientôt écoulé, c'est bien Big Rom qui a capitalisé la domination napolitaine.

Le Diable Rouge peut remercier le gardien adverse pour sa main pas assez ferme, peut surtout exulter après avoir offert la victoire à Naples de son premier but depuis son retour de blessure...et donc son premier de la saison.