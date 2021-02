Pour Kylian Mbappe, Neymar est le "centre du projet" du PSG

L'attaquant français a donné des détails sur sa relation avec la star brésilienne du club parisien.

Kylian Mbappé et Neymar forment l'un des meilleurs duos en Europe. Dans une interview accordée à France Football, l'attaquant français est revenu sur sa relation en club avec le Brésilien.

"Je n’oublierai pas comment il m’a aidé au début… Quand tu as 18 ans et que tu débarques dans un tel vestiaire, ce n’est jamais facile. Dans ces grands clubs, ta réussite tient à 60% à ton football et à 40% à ton acclimatation dans le vestiaire. Qu’un top joueur t’aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément, ça aide. Et ça ne s’oublie pas", explique-t-il.

Si l'avenir de Mbappé au PSG n'est pas encore certain, il sait qu'elle est la véritable place de Neymar au sein de l'équipe : "Les statuts étaient établis d’entrée : Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l’aider. Car, quand j’arrive, je ne suis qu’une étoile filante, qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui".