Un deuxième 9-0 en à peine plus d'un an pour Southampton: "Cela fait plus mal que la première fois"

Un an et deux mois après Leicester City, c'est Manchester United qui a infligé un cinglant 9-0 à Southampton, mardi soir, en Premier League.

Les Saints avaient bu la tasse à domicile contre Leicester City en octobre 2019, ils ont vécu le même cauchemar, mardi soir, à Manchester United. Dans des circonstances différentes, puisque Southampton a longtemps flirté avec le top 4 en début de saison.

"C'est différent, mais ça ne fait pas moins mal, c'est même encore plus douloureux que la première fois", commente Ralph Hasenhüttl, coach des Saints. Rapidement réduits à dix (exclusion de Jankewitz après deux minutes) avant de finir la rencontre à neuf, suite à l'exclusion de Bednarek à cinq minutes du terme. "A dix contre onze, nonante minutes peuvent paraître beaucoup plus longues..."

Et pourtant, Southampton va devoir s'en relever. "La première fois, c'était terrible. Mais on avait su se relever, et on devra encore le faire cette fois-ci."