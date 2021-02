Anouar Ait El Hadj se veut positif: "On repart avec de la confiance"

Anouar ait El Hadj a été élu homme du match entre ses couleurs et le RFC Liège.

Ait El Hadj, élu homme du match lors de la victoire d'Anderlecht sur la pelouse de Liège était très positif après le coup de sifflet final: "On a fait un gros match, on a su concrétiser, c'était un match piège. On a commencé calmement et vers la fin de la première mi-temps on a montré du beau football. On a continué de la sorte en seconde période."

Le terrain synthétique était un merveilleux terrain de jeu pour lui: "C'est un terrain pour les techniciens, je suis un joueur créatif, c'est à moi de faire tourner l'équipe et j'ai bien fait ça aujourd'hui".

La suite pour Anderlecht, ce sera un match à Genk avant de retrouver l'Union: "On a préparé sérieusement ce match, on fera pareil pour les prochaines rencontres. La Coupe est très importante car on veut la remporter. On repart la tête haute, en confiance pour aller dimanche à Genk, pour gagner et marquer des buts".