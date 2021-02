Bernard Tapie somme Frank McCourt de quitter l'Olympique de Marseille : "C'est une honte"

lors que le club phocéen vit en ce moment une période de crise sur et en dehors du terrain. La gestion de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud est de plus en plus pointée du doigt et les supporters olympiens demandent le départ du président.

L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Bernard Tapie semble d'accord avec les supporters concernant la mauvaise gestion de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud. "McCourt, c’est lui le chef. S’il ne voit pas ce qui se passe, c’est qu’il est nul ou qu’il s’en fout. Dans tous les cas, il faut qu’il passe la main. Ce qui s’est passé à la Commanderie, avec le saccage des locaux, par des supporters en fureur, c’est terrible. C’est une honte. La colonne vertébrale d'un club, ce sont ses supporters. C’est contraire à l’image du club. Ce n’est pas au supporter de s’adapter à la culture du président, c’est au président de gérer son club avec la pleine conscience de l’histoire, du tempérament, de l’ADN, des particularités du club", a lâché Tapie à Nice-Matin.