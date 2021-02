Opération et longue absence pour un cadre de l'Union

Il avait manqué les deux dernières rencontres de l'Union, il en manquera beaucoup d'autres.

Mauvaise nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise. Et pour Felice Mazzu qui perd un joueur qui s'était imposé dans son effectif. Alex Cochrane, blessé à la cheville, passera sur le billard et sera absent de longues semaines, confirme le club bruxellois ce vendredi.

Un coup d'arrêt pour le jeune latéral gauche de l'Union, prêté par Brighton en toute fin de mercato estival. Il avait dû attendre le mois de novembre pour faire ses premiers pas en D1B, mais il n'avait ensuite plus quitté le onze de base jaune et bleu, enchaînant six titularisations et délivrant un assist.