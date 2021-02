Thomas Tuchel se sent "le bienvenu"à Chelsea

L'entraîneur allemand rebondit parfaitement à Chelsea après son éviction du PSG.

Un peu plus d'un mois après son éviction du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel retrouve le sourire sur le banc de Chelsea. Depuis son arrivée à Londres, l'entraîneur allemand a pris sept points sur neuf possibles, avec une victoire sur le terrain de Tottenham (1-0) jeudi en clôture de la 22e journée de Premier League.

"Nous sommes très heureux du résultat, a confié l'ancien coach du PSG à BT Sport après la rencontre. C'était un match difficile contre un adversaire fort, mais nous avons bien joué et bien contrôlé le jeu. Je suis satisfait de l'attitude de l'équipe et de son potentiel. C'est un bon groupe et c'est un plaisir de travailler avec eux. C'est un très bon départ, mais c'était facile car je me sens vraiment le bienvenu."

Pour les trois premiers matchs de Tuchel, Chelsea affiche un bilan de deux victoires (Burnley, Tottenham) et un nul (Wolverhampton), sans encaisser le moindre but. Le club londonien tentera de poursuivre sa bonne série face à Sheffield United, dimanche, lors de la 23e journée de championnat.