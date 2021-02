Un penalty manqué pour Lewandowski, mais une victoire chanceuse pour le Bayern

Le Bayern a eu très chaud dans la capitale, mais met la pression sur tous ses poursuivants.

C'est avec un seul Belge sur la pelouse qu'a débuté la 20e journée de Bundesliga, ce vendredi, à Berlin. Dodi Lukebakio était titulaire contre le Bayern, au contraire de Dedryck Boyata, blessé au pied et dont le retour n'est pas attendu avant le mois prochain.

Un match qui a démarré fort: avec un arrêt de Neuer devant Lukebakio et une grosse occasion pour Leroy Sané dans la foulée qui provoquait la première parade du portier Rune Jarstein. Quelques minutes plus tard, Leroy Sané encore, provoquait la faute du portier berlinois et obtenait un penalty que le spécialiste maison, Robert Lewandowski, a pris en charge.

Un penalty manqué, une ouverture du score chanceuse

Mais, une fois n'est pas coutume, le Polonais a vu son envoi détourné par un Rune Jarstein décidément inspiré en début de rencontre. Une grande première: le buteur du Bayern n'avait pas encore manqué le moindre penalty en Bundesliga.

Mais le Bayern n'a pas gambergé trop longtemps. Et s'il a fallu une claquette de Neuer devant Piatek pour priver le Hertha du but d'ouverture, c'est Kingsley Coman qui a ouvert le score: une frappe déviée qui n'a cette fois laissé aucune chance au portier berlinois.

Dans la douleur

Rapidement devant au marquoir, le Bayern n'a pourtant jamais réussi à se mettre à l'abri et s'est fait peur jusque dans les dernières secondes du match. À la dernière minute, Matheus Cunha partait d'ailleurs dans le dos de la défense bavaroise et faisait judicieusement sauter au-dessus de Manuel Neuer, mais le cuir fuyait juste à côté du but.

Ouf de soulagement pour le Bayern qui s'impose de justesse (0-1), mais qui creuse l'écart en tête du classement: dix points d'avance sur Leipzig et treize sur Wolfsburg en attendant les autres résultats du week-end.