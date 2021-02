Bundesliga : Orel Mangala et le VFB punis par le Bayer; Koen Casteels garde le clean sheet; Dortmund tombe à Freiburg; Ça sent la D2 pour Schalke

La 20e journée de Bundesliga proposait plusieurs rencontres, dont Dortmund, Leverkusen ou encore Schalke 04.

Bayer Leverkusen - Stuttgart

Orel Mangala (titulaire) et Stuttgart se déplaçaient à Leverkusen où le doublé de Demirbay (18e) et (31e) donnait l'avance au Bayer. Après la pause, Kalajdzic (50e) redonnait espoir à Stuttgart mais l'ancien joueur de Genk Leon Bailey (56e) inscrivait le 3e du Bayer. Wirtz (68e) enfonçait un peu plus le clou avant que Kalajdzic (77e) ne redonne un mince espoir aux visiteurs. Gray en fin de rencontre (84e) tuait le match et fixait la victoire du Bayer qui est 4e. Stuttgart reste 10e.

Freiburg - Borussia Dortmund

Toujours privé de ses Belges, le Borussia se déplaçait à Freiburg. Un déplacement compliqué, vu que les locaux ouvraient le score via Jeong Woo-Yeong (49e) avant que Schmid ne double rapidement la mise (52e). Dortmund s'en remettra finalement à sa jeune pépite Moukoko (76e) pour réduire le score.

Schalke 04 - RB Leipzig

Les journées passent et se ressemblent pour Schalke 04, qui subit une nouvelle défaite. Les Königsblauen n'ont simplement pas fait le poids face au Dauphin du Bayern. Il fallait pourtant attendre la fin de la première période pour assister à l'ouverture du score de Mukiele. Après le repos, Sabitzer (73e) doublait la mise et Orban (87e) en toute fin de match fixait le score à 0-3. La montée au jeu de Benito Raman (59e) n'y changeait rien, Schalke subit une nouvelle défaite et file tout droit vers la division 2...

Mainz - Union Berlin

Un but de Moussa Niakhate sur penalty (22e) a suffit au bonheur de Mainz pour l'emporter face à l'Union Berlin. Une victoire importante dans la course à la relégation pour les avant-derniers de Bundesliga.

Augsburg - Wolfsburg

Les Loups n'ont rien laissé au hasard lors de leur déplacement à Augsburg. Avec Koen Casteels titulaire, Weghorst (38e) ouvrait le score en première période avant que Baku (59e) ne double la mise après le repos. Wolfsburg garde le cap avec sa 4e victoire de suite et reste solide 3e du classement.