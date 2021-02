🎥 Luis Suarez toujours plus fort, léger coup d'arrêt pour l'Atletico

Malgré lé doublé de son insatiable buteur, l'Atletico a été accroché et perd deux unités dans la course au titre.

Alors que le Barça et le Real ont gagné ce week-end, les Colchoneros devaient répondre pour conserver une avance confortable. Le Celta Vigo en a décidé autrement.

Iago Aspas, d'une tête plongeante, avait en effet surpris la défense madrilène en tout début de rencontre. Mais l'équipe de Diego Simeone n'est pas du genre à paniquer et elle a attendu son heure pour répondre.

Fin de série pour l'Atletico

Et c'est forcément le pichichi de Liga qui a montré le chemin. Luis Suarez a égalisé juste avant la pause, et doublé la mise en tout début de seconde période. Les 15e et 16e buts de la saison de l'Uruguayen en championnat qui n'ont pourtant pas suffi.

L'Atletico semblait filer vers la victoire, mais Facundo Ferreyra a profité d'un instant de déconcentration dans la défense madrilène pour offrir le point du partage au Celta Vigo (2-2). Fin d'une série de huit victoires consécutives pour les Colchoneros qui conservent toutefois huit points d'avance (avec un match de retard) sur le Barça et le Real.