🎥 Liga : le Real Madrid enchaîne face à Getafe

Le Real Madrid accueillait Getafe, un match en retard de la première journée de Liga.

Avec Thibaut Courtois titulaire, le Real Madrid dominait une première période calme mais manquait de tranchant dans la zone de conclusion, à l'image des tentatives de Casemiro et Benzema.

Après le repos heureusement, la rencontre prenait un meilleur tournant. Le Real montrait plus d'envie et Getafe ne se laissait pas faire, en se montrant dangereux également. Après la reprise acrobatique d'Angel, Vinicius Junior envoyait un centre parfait vers Karim Benzema dont la reprise de la tête faisait mouche (60e).

Six minutes plus tard, Ferland Mendy profitait d'un excellent centre de Marcelo pour doubler l'avance des hommes de Zidane.

Un second but qui a eu don de tuer le match, le rythme baissait ensuite et le Real se contentait de gérer une victoire bonne pour la confiance qui lui permet de revenir à cinq points de l'Atlético (qui compte deux matches en retard).