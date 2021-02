Pep Guardiola envoie un défi au Bayern Munich : "Je peux appeler Messi et compagnie"

L'entraîneur de Manchester City aimerait bien jouer un match face aux Bavarois... mais avec son ancienne équipe !

Pep Guardiola a adressé un message à son ancien club du Bayern Munich après son sacre en Coupe du monde des clubs jeudi face aux Tigres :

"Félicitations à toute la famille du Bayern pour ce sacre. Être sacré champion du monde des clubs et remporter six titres de suite, nous sommes tellement fiers, je suis tellement fier".

Cependant, l'entraîneur des Cityzens avait une petite demande bien particulière dans la suite de sa vidéo : "Vous êtes la deuxième équipe à faire ce sextuplé, la première étant Barcelone. Peut-être que je peux appeler Messi et compagnie pour jouer pour un septième titre ? Dites-moi où et quand, et je serai là".