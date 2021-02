Le coach de Leipzig s'emporte: "Vous n'avez qu'à demander au Bayern"

Le transfert d'Upamecano vers Munich a mis le feu aux poudres.

Vendredi, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a confirmé un accord avec le défenseur central du RB Leipzig Dayot Upamecano (22 ans, 19 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), en vue d’une arrivée estivale. Le club bavarois va donc payer la clause libératoire du Français, fixée à 42 millions d'euros. Des révélations et un timing qui ont eu le don d’agacer l’entraîneur du RBL, Julian Nagelsmann.

"Non, je ne peux pas confirmer. Nous venons de jouer un match. Si le Bayern l'a confirmé vingt minutes avant le match, alors c'est à eux qu'il faut demander", a déploré le technicien allemand en conférence de presse, dans la foulée d’une victoire contre Augsbourg (2-1) en Bundesliga. Ambiance...