Jean-Michel Aulas innove concernant les baisses de salaires

Covid-19 et crise des droits TV obligent, les finances du football français vont mal. OL Groupe, la holding cotée en bourse qui possède l'Olympique Lyonnais, a annoncé plus de 50 M€ de pertes lors des six derniers mois.

Une situation qui a poussé le président Jean-Michel Aulas à demander une baisse de salaires aux joueurs possédant les plus gros revenus de l'effectif. "J'ai proposé que cela soit modulable. J'ai été le premier à intervenir sur la réduction au-dessus d'un salaire minimum, 50 000 € mensuels en l'occurence, avec une baisse de 25% pour tout ce qui dépasse. Les plus gros salaires seraient les plus impactés en valeur absolue, mais les jeunes ne le seraient pas. (...) Les joueurs ont joué le jeu sur l'écoute, je les remercie", a expliqué le président de l'OL dans Le Progrès. En guise de contrepartie, Aulas aurait proposé aux joueurs concernés "l'acquisition d'actions OL Groupe à hauteur des efforts consentis" selon les informations de L'Équipe. Une idée plus qu'innovante...

