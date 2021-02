🎥 City s'envole, Kevin De Bruyne rejoue

Moins d'un mois après sa blessure, Kevin De Bruyne a retrouvé une pelouse de Premier League mercredi soir et pu profiter de la nouvelle victoire de Manchester City en championnat.

Une semaine avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions, Manchester City pouvait creuser l'écart en tête du championnat. À l'occasion d'un déplacement, toujours compliqué, à Everton. Et les Toffees ont confirmé leur réputation en tenant tête aux Sky Blues pendant plus d'une mi-temps.

17 victoires de rang!

C'est Phil Foden qui avait ouvert la marque, mais Richarlison avait répondu à la 37e, en profitant d'un ballon repoussé par le poteau. Tenu en échec à la pause, le leader a finalement accéléré en seconde période. Riyad Mahrez et Bernardo Silva ont inscrit les deux buts qui ont permis à Manchester City de définitivement se détacher (1-3).

L'impressionnante série continue: 17e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, pour Manchester City qui dispose désormais de dix points d'avance sur Leicester et Man U en tête de Premier League. Avec, en plus, le retour aux affaires de Kevin De Bruyne, monté au jeu à dix minutes du terme: la soirée parfaite pour Pep Guardiola et ses troupes!