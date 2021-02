Mbaye Leye : "De la stupidité et de la naïveté, la déception est là ce soir"

Ce dimanche, le Standard de Liège a chuté au Stade Arc-en-Ciel face à Zulte Waregem (3-2). Pourtant les Rouches ont mené à deux reprises, mais les Flandriens ont pu compter sur un doublé de leur meilleur buteur, un certain Gianni Bruno.

Engagé dans la course au top 4, la victoire était impérative côté liégeois. Le Standard de Liège avait pourtant bien débuté avec un beau but signé Klauss. Mais Zulte égalisera quatre minutes plus tard via un coup franc direct de Dompé. En seconde période, les Rouches prendront à nouveau les commandes de la rencontre mais Gianni Bruno plantera un doublé quelques minutes après et permettra aux siens de s'imposer 3-2.

"Je suis très déçu, mon équipe a fait preuve de stupidité et de naïveté aujourd'hui. Quand tu es un joueur d'expérience comme Mehdi Carcela, tu ne dribbles pas devant la surface. Sur une touche où le back droit doit avoir son joueur, le défenseur central doit faire la faute si le joueur adverse passe. Nous avons commis des erreurs et avons manqué d'efficacité contrairement à notre adversaire", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre. "Nous n'aurions pas dû perdre en menant deux fois au score à l'extérieur. Mais l'adversaire a été d'une efficacité mortelle avec trois buts sur quatre occasions. Nous savons que nous jouons avec beaucoup de jeunes et ils doivent encore apprendre de leurs erreurs. Mais si les plus expérimentés en font également... La déception est là ce soir", a expliqué le T1 des Rouches.

La jeunesse

"Au Standard d'aujourd'hui, nous évoluons avec la jeunesse. La progression se fait au contact des joueurs plus expérimentés comme Noé et naïfs comme Hugo. Ce dernier fait beaucoup d'efforts au niveau offensif et lors d'une touche, il n'est donc pas derrière son joueur et se fait éliminer par Dompé. Mais le terrain était mauvais aussi. Il devrait être interdit d'évoluer sur pareille pelouse en D1A. Incroyable de pouvoir jouer, car c'est difficile d'être sur ses appuis. On le voit sur le but concédé. Hugo glisse et derrière Noé ne fait pas la faute. Nous prenons beaucoup de buts lors des transitions. C'est ainsi, nous sommes dans le dur. Il faut répondre présent au prochain match", a souligné le technicien sénégalais.

Top 4

"Nous sommes à trois points du top 4, mais cela reste un miracle si le Standard joue les playoffs 1. Regardez Zulte qui était 16ème et qui est 6ème désormais et peut encore rêver du top 4. Donc oui je crois aux miracles. Tout va très vite dans le classement. C'est le football, je prends du recul. Je suis content de ce que je suis en train de développer et nous devons continuer de la sorte", a conclu Mbaye Leye.