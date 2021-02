Proximus League : Lommel s'invite sur le podium

À domicile, Lommel a pris le meilleur sur le Lierse Kempenzonen. Cette victoire permet à l'équipe verte et blanche de faire son entrée dans le Top 3 de D1B.

Lommel renoue avec la victoire. Ce dimanche soir, l'équipe verte et blanche, qui restait sur une défaite et un nul a pris les trois points à domicile face au Lierse Kempenzonen. C'est sur la plus petite des marges que le matricule 2554 a fait la différence dans le cadre de cette 20ème journée de Proximus League.

La nette domination des joueurs de Liam Manning en terme de possession de balle (61%) ne s'est pas matérialisée sur le tableau d'affichage. C'est même le Lierse qui a frappé en premier, par l'intermédiaire de Yentl Van Genechten (13ème). Puis, Lommel est finalement revenu au score grâce à Kolbeinn Thordason (38ème), avant de prendre l'avantage par Arno Verschueren (76ème). Score final : 2-1 pour Lommel.

93' ⏱ EINDE WEDSTRIJD | 2️⃣ - 1️⃣ | Lierse K verliest op bezoek bij Lommel SK met 2-1. #LOMLIE pic.twitter.com/S0mSR42rmC — Lierse K. (@Lierse_K) February 21, 2021

Au classement, Lommel s'empare de la troisième place, à égalité de points avec Westerlo (31) et avec une longueur de retard sur Seraing (32). Toutefois, le club du City Group compte un match d'avance sur ses deux concurrents. Pour sa part, le Lierse est avant-dernier, devant les U23 du Club Bruges, avec seulement 14 points pris en 20 journées de championnat.