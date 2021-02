Daam Foulon épanoui en Italie : "Je me sens bien à Benevento"

Romelu Lukaku, Dries Mertens ou encore Radja Nainggolan sont actuellement les Belges de référence lorsqu'on pense à la Serie A.

Mais à l'ombre des plus expérimentés, le jeune Daam Foulon fait ses classes au plus haut niveau, discrètement du côté de Benevento, sous les ordres d'un certain Filippo Inzaghi : "J'ai beaucoup appris en six mois ici", a confié l'arrière gauche lors d'une interview accordée à Sporza.

Le défenseur formé au Lierse et à Anderlecht a opté pour le champion de série B l'été dernier : "Benevento fait beaucoup de repérage sur la base des données des joueurs, j'avais donc un profil intéressant pour eux. Avant mon transfert, j'ai eu une conversation très positive avec Inzaghi et cela m'a aidé à me décider. J'avais un bon sentiment et j'ai ressenti beaucoup de confiance."

Découverte d'un nouveau monde pour Foulon : "En tant que défenseur, c'est un honneur de pouvoir jouer en Serie A. C'était une occasion qu'on aurait peut-être pas chaque année et j'ai déjà beaucoup appris se ce plan là."

Le jeune Belge de 21 ans s'est rapidement adapté aux exigences de la Serie A, à Benevento et s'est mis à l'italien : "Il le faut car on ne parle qu'italien et rien d'autre. J'ai aussi beaucoup appris au niveau foot, surtout sur le plan défensif. La tactique tient une très grande part ici et nous nous entraînons chaque semaine séparément avec les défenseurs. Chacun doit savoir exactement quelle est sa tâche."