La justice interne de la Fédération internationale (FIFA) avait ouvert une enquête sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde 2006 à l'Allemagne. L'affaire avait débuté fin octobre 2015 lorsque le magazine allemand Der Spiegel avait accusé l'Allemagne d'avoir utilisé un fonds secret de 10 millions de francs suisses (6,7 millions d'euros au taux de change de l'époque) pour acheter des voix et obtenir l'organisation de la compétition

Les faits étant proscrits, Franz Beckenbauer ne sera pas poursuivi. "La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a statué que le comportement de Franz Beckenbauer, de Theo Zwanziger et de Horst R. Schmidt (...) Beckenbauer ne peut faire l'objet de poursuites en raison de l'expiration du délai de prescription", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Le délais en question ayant expiré en 2012, le président du comité de candidature puis d'organisation du Mondial 2006 a été mis hors de cause. L'ancien joueur allemand était soupçonné de corruption pour avoir reçu "des paiements et des contrats indus en échange d'un avantage dans le processus de sélection pour le Mondial 2006".

