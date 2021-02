Bernard Tapie se réjouit des changements à Marseille: "Il était remps ! "

Du côté de Marseille, tout le monde semble heureux de voir Jacques-Henry Eyraud prendre la porte.

Président emblématique de l'Olympique de Marseille entre 1986 et 1994, Bernard Tapie se réjouit du remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club phocéen. Pour le "Boss", ce changement à la tête de l'OM était inévitable.

"Ah, il était temps ! A un moment donné, les choses sont tellement évidentes que même le bon sens n'a plus de sens. C'est une décision qui aurait dû être prise bien plus tôt selon moi, a réagi Tapie dans les colonnes de La Provence. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais..."

Avant d'envoyer un message au propriétaire Frank McCourt : "Maintenant, il faut que Frank McCourt fasse surface. Si celui qui paie est trop distant, c'est très rare que ça aille très haut. Regardez les clubs où ça fonctionne : à chaque fois il y a une vraie proximité entre celui qui finance et celui qui dirige. C'est à la fois plus judicieux pour le club mais aussi plus confortable pour le président délégué." Le Bostonien a justement annoncé son arrivée à Marseille pour évoquer l'avenir avec les supporters.