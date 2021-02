Jorge Sampaoli annonce la couleur pour l'OM : "On va jouer dur"

Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Tout juste arrivé, l'entraîneur argentin a donné ses premiers mots.

L'Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur. Jorge Sampaoli s'est engagé avec le club phocéen jusqu'en juin 2023. Dans un communiqué officiel publié par l'OM vendredi matin, l'ancien sélectionneur de l'Argentine a fait part de ses ambitions avec sa nouvelle équipe.

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021

Le technicien de 60 ans prévient : ses joueurs vont cravacher. "On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion, que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur."