Le Borussia Mönchengladbach menait de deux buts mais s'incline face au RB Leipzig !

Grosse contre-performance du Borussia Mönchengladbach dans la dernière rencontre de Bundesliga de ce samedi : les Fohlen menaient de deux buts à la pause, mais se sont inclinés contre Leipzig.

Semaine et série difficiles pour le Borussia Mönchengladbach : battus en Ligue des Champions par Manchester City (0-2), les Fohlen, sortis des places européennes en Bundesliga, se sont cette fois inclinés face au RB Leipzig dans un match qu'ils avaient pourtant en main. À la pause, Hofmann (6e, sur penalty) et Thuram (19e) avaient en effet fait la différence et, pensait-on, le break en faveur du Borussia.

Mais 'gladbach s'est écroulé au retour des vestiaires : Nkunku réduit à l'écart (57e) peu avant l'heure de jeu, avant que Yusuf Poulsen ramène les deux équipes à égalité moins de 10 minutes plus tard (66e, 2-2). Le coup fatal sera porté par l'ancien de La Gantoise, Alexander Sorloth, au bout des arrêts de jeu (90e+3, 3-2). Le RB Leipzig reste dans la roue du Bayern Munich, à la seconde place du championnat.