Daan Heymans ne devrait pas rester à Waasland-Beveren

Avec Abdoulaye Koita, Daan Heymans fait partie des révélations du club waeslandien. Face à la situation délicate du club au classement, le milieu offensif pourrait aller voir ailleurs à l'issue de la saison.

Daan Heymans en a impressionné plus d'un en début de saison. Lors des sept premières journées de championnat, le milieu offensif avait inscrit six buts et était devenu une des attractions en Pro League.

Même s'il est devenu moins décisif (ndlr : il compte désormais sept buts et deux assists en 25 rencontres), le joueur de 21 ans est encore convoité par de nombreux clubs : "J'ai reçu des offres en Belgique mais aussi à l'étranger durant le mercato hivernal", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

Présent depuis 2019 à Waasland-Beveren, Heymans est en fin de contrat avec la lanterne rouge de Pro League et ne devrait pas rester : "Je discute pour une prolongation avec le club mais nous n'avons pas encore trouvé d'accord. Je souhaite évoluer dans un club qui a un projet qui me correspond".