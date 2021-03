Liga : match fou en Espagne avant le Derby de Madrid

Au terme d'un match riche en buts, le Celta de Vigo (photo) a pris le meilleur sur Huesca lors de la 26ème journée de championnat espagnol.

La première rencontre du jour a été animée en Espagne. Dans le cadre de la 26ème journée de Liga, Huesca et le Celta de Vigo se sont rendus coup pour coup au cours d'un match ouvert et disputé. Au Stade El Alcoraz, les deux équipes ont réalisé de véritables festivals offensifs.

Si Santi Mina a ouvert le score tôt dans la partie (5ème minute), Dimitrio Siovas (14ème) et Rafa Mir (16ème) ont répondu rapidement pour donner l'avantage à Huesca. Mais Manuel Nolito a égalisé avant la pause (37ème). Au retour des vestiaires c'est le capitaine Hugo Mallo qui a frappé le premier (52ème) pour les Célticos. Puis, après de multiples efforts, les Azulgranas sont revenus dans la partie (74ème). C'était sans compter le but final de Fran Beltran quelques minutes plus tard (76ème). Score final : 3-4 pour le Celta Vigo.

FINAL 🏁 VITORIA, VITORIA! 3⃣ puntos importantísimos! Gran traballo de todo o equipo nun partido de puro fútbol. Moita sorte á @SDHuesca!



HUE 3-4 CEL#HuescaCelta #SempreCelta pic.twitter.com/CLeB3rRIDt — RC Celta (@RCCelta) March 7, 2021

Au classement, le vainqueur s'empare de la huitième place et compte 33 points pris en 26 journées. De l'autre côté, Huesca reste lanterne rouge de Liga, malgré sa bonne prestation. Maintenant, place au match que tout le monde attend : le Derby de Madrid. La rencontre a lieu entre 16h15 et 18h ce dimanche.