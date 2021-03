Théo Defourny ne pouvait pas masquer sa déception: "Nous n'avons pas joué de façon libérée"

Le gardien d'Eupen, qui a vu de près le sublime but de Selim Amallah, analysait la rencontre des siens en conférence de presse. Entre regrets et déception.

En tant que gardien de but, jouer une demi-finale est toujours intense. On le sait, au fond, qu'en cas de séance de tirs au but, on peut être décisif. Malheureusement pour Théo Defourny et pour Eupen, le match s'est joué en leur défaveur et au bout des 90 minutes.

Ce qui a fait basculer cette rencontre? Le sublime but de Amallah. "Je voudrais revoir, mais je pense qu'elle change de trajectoire", confie Théo Defourny après la rencontre. "C'est un top but, qui va en pleine lucarne. C'est très compliqué d'intervenir sur une balle comme ça".

Un top but ! En pleine lucarne

Le gardien des Pandas analyse aussi la rencontre des siens. "C'est une grosse déception bien évidemment. On a eu quelques occasions, mais on ne marque pas et eux ils ont marqué. Après on sait que ça devient compliqué. A certains moments, il y a eu de la tension, nous n'avons pas joué de façon libérée, on a juste essayé de pousser à la fin... en vain".