Flick est amoureux de l'un de ses français

Le Bayern est encore sur le front européen et est bien parti pour reconduire son titre de champion d'Allemagne.

L'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, n'a pas tari d'éloges sur son défenseur français Lucas Hernandez (25 ans, 17 matchs en Bundesliga cette saison) après la victoire contre le Werder Brême (3-1), samedi, en Bundesliga. Le coach bavarois a souligné la mentalité de l'international tricolore, titularisé en défense centrale.

"Je dois dire que Lucas est un joueur très professionnel. Il a une mentalité incroyable. Nous sommes le Bayern Munich et nous avons beaucoup de joueurs de haut niveau à différents postes. Mais il reste concentré à chaque match et, avec sa personnalité, il entraîne toujours l'équipe avec lui. C'est formidable d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe. Et il a fait un match incroyable", a déclaré Flick après la rencontre.

Devancé par Alphonso Davies au poste de latéral gauche, le champion du monde avait démarré les quatre matchs précédents comme remplaçant. Hier, il a profité de l'absence de David Alaba pour former la charnière centrale avec Jérôme Boateng.