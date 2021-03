Ostende en position de force: "On va tout faire pour y arriver"

Le KVO sera-t-il l'invité des surprises des playoffs 1? C'est en tout cas devenu un objectif réaliste pour les Côtiers.

En manque de réussite, le KVO avait pourtant loupé le coche à Gand, où les Ostendais avaient été battus par le plus petit écart, après avoir notamment touché deux montants. "Dommage qu'on n'ait pas su conforter notre quatrième place", regrettait Robbie D'Haese à l'issue de la rencontre.

Mais Ostende n'en est pas moins en position de force et aborde son sprint final dans la peau d'un provisoire qualifié pour les playoffs 1. "Il nous reste quatre finales et on y va pour terminer cette phase classique le plus haut possible", insiste le Diablotin.

"Aucune pression"

Les playoffs 1 sont donc bien devenus l'objectif du KVO. "Nous ne ressentons aucune pression, nous voulons juste profiter de notre situation", tempère le maître d'œuvre ostendais, Alexander Blessin.

Et l'Allemand le sait, pour espérer jouer les playoffs 1, Ostende, qui présente l'un des pires bilans de la série en déplacement, devra sans doute prendre des points loin de ses bases. Mais pourra aussi compter sur sa solidité à la Diaz Arena, où les Kustboys ont pris 31 points sur 45 (seul Bruges fait mieux): "C'est plus difficile en déplacement, mais nous sommes très forts à la maison, on va tout faire pour y arriver", conclut-il.