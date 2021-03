Le Hertha Berlin ne laissera pas Dedryck Boyata rejoindre les Diables : "Il ne s'est pas encore entraîné une seule fois avec le groupe"

La crise sanitaire liée au Covid-19 reste bien ancrée, et continue à chambouler notre paysage. Le football n'y échappe pas, surtout les équipes nationales qui ont du mal à composer leurs groupes, comme peut l'attester Roberto Martinez.

Ce dernier a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement et les rencontres qui attendent les Diables. Liste qui compte également Dedryck Boyata. Le défenseur, blessé de longue date du côté de Berlin, a été appelé mais son club ne voit pas cette sélection d'un très bon oeil.

En effet, le Hertha ne souhaite tout d'abord pas que ses joueurs se rendent en République Tchèque, où la situation sanitaire est catastrophique.

L'autre raison que le club de la capitale évoque est de l'ordre de l'état physique du joueur :

"Notre capitaine Dedryck Boyata a été appelé par la Fédération belge de football pour jouer contre le Pays de Galles et la Biélorussie, mais compte tenu de sa blessure, notre numéro 20 restera à Berlin", a déclaré l'entraîneur Pál Dárdai sur le site du club.

"Nous sommes en contact avec la fédération belge", déclare le directeur sportif Arne Friedrich. "Nous avons fait savoir que nous ne voulions pas que Dedryck se rende en Belgique, car il revient de blessure et ne s'est pas encore entraîné une seule fois avec le groupe."

