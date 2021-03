Bundesliga : M'Gladbach ne fait qu'une bouchée de Schalke

Les carottes semblent définitivement cuites pour le club de Benito Raman...

Au fil des semaines, Schalke se rapproche un peu plus d'une relégation en D2 allemande. Face au Borussia Mönchengladbach, les Königsblauen se sont inclinés sur le score de 0-3.

Stindl s'est chargé d'ouvrir le score pour Gladbach au quart d'heure de jeu. Il faudra attendre la deuxième mi-temps et précisément la 63e minute pour voir les hommes de Marco Rose doubler la mise via Lainer. Neuf minutes plus tard, Elvedi inscrivait le troisième but des Fohlen.

Si Benito Raman était bien titulaire en début de rencontre, il a été remplacé à l'heure de jeu. Au classement, Schalke est toujours bon dernier avec dix unités. De son côté, M'Gladbach comptabilise 36 points et remonte provisoirement à la 9e place.