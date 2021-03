L'émotion de Danny Vukovic: "Une décision très difficile à prendre"

Le portier australien retourne dans son pays avec une boule au ventre, mais avec de beaux souvenirs à l'esprit.

Depuis ce matin, c'est officiel: Danny Vukovic n'est plus un joueur du KRC Genk. Un choix que le portier australien a fait en fonction de sa situation familiale et parce que son épouse, enceinte, l'attend en Australie.

Et même s'il n'a pas vraiment hésité, l'Australien ne cache pas que ce fut compliqué de faire ce choix: "Je pense que c'est la meilleure décision pour ma famille, mais ça n'a pas été une décision facile à prendre. Me rendre compte que c'était le point final de quatre très belles années dans ce club magnifique a rendu cette période très difficile et ça restera difficile pendant un moment, je pense."

Il quitte donc le Racing près de quatre ans après son arrivée. "Je regrette de devoir quitter le club avant la fin de la saison, mais je remercie club pour son soutien et sa compréhension", ajoute celui qui aura porté les couleurs du club limbourgeois à 122 reprises et qui quitte la Belgique avec un titre de champion à son palmarès.