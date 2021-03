Serie A : l'Atalanta consolide sa 4e place

Place au championnat et à la 28e journée de Serie A pour l'Atalanta, après l'élimination en Ligue des Champions.

Après sa belle campagne européenne stoppée par le Real Madrid en 1/8e de finale, l'Atalanta devait se reconcentrer pleinement sur la Serie A pour tenter d'accrocher une nouvelle qualification pour la saison prochaine.

Opposés au Hellas Vérone, les hommes de Gasperini se sont imposée sans trop de problèmes grâce aux réalisations de Malinovskyi sur penalty (33e) et Duvan Zapata (42e).

Le match était plié en première période, et cette victoire permet à l'Atalanta de consolider sa 4e place et de creuser l'écart sur ses poursuivants, l'AS Rome et le Napoli.