PSG : Leonardo fait part de son agacement pour les sélections

Les clubs professionnels français avaient décidé de bloquer leurs internationaux amenés à se rendre avec leur sélection dans un pays qui n'appartient pas à l'Union Européenne, mais il y a un changement de dernière minute.

En effet, le ministère des Sports français a accordé une dérogation aux joueurs concernés samedi afin de les mettre sur un pied d'égalité par rapport aux internationaux français.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, n'a pas apprécié ce revirement de dernière minute. "Malheureusement cette semaine, nos joueurs vont voyager dans le monde, à part les Sud-Américains. C'est un peu dommage et c'est une surprise même parce qu'on avait compté sur autre chose et, juste à la fin, on a eu la notice qu'ils ont le droit de voyager. C'est difficile", a expliqué le Brésilien au micro de Canal+. "Parce qu'après, on aura un gros enchaînement en sortie de trêve avec Lille, le Bayern, Strasbourg... Mais c'est pour tout le monde pareil."

Les Sénégalais Idrissa Gueye et Abdou Diallo et le Portugais Danilo Pereira font partie de ces joueurs autorisés à rejoindre leur sélection à la dernière minute du côté du PSG.