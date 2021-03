Officiel : Un ancien joueur du Bayern Munich devient l'entraîneur principal du CSKA Moscou

Connu en Bundesliga pour ses passages à Hambourg (2007/2009 et 2015/2016), au Bayern Munich (2009/2012) et au VfL Wolfsbourg (2012/2015), l'ancien attaquant s'était révélé au CSKA Moscou.

Ivica Olic (41 ans) fait son grand retour au CSKA Moscou où il avait remporté la Coupe UEFA en 2005 aux côtés de Vagner Love, Igor Akinfeev et Yuri Zhirkov.

Quinze après son départ des Armeytsi, l'ancien international croate (104 sélections et 20 buts) fait son retour par la grande porte puisqu'il remplace l'ancien coach Viktor Goncharenko. "Le PFC CSKA et Ivica Olic sont parvenus à un accord sur sa nomination au poste d'entraîneur-chef. Ivica commencera à travailler aujourd'hui, 23 mars - il sera présenté à l'équipe, et il dirigera sa première séance d'entraînement", peut-on lire dans un communiqué sur le site du club russe. Olic était l'adjoint du sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic depuis 2017.