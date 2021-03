La Tchéquie, une équipe "ordinaire" loin de ses années de gloire

Les Diables rouges, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe de Monde 2022, évoluent dans le groupe E aux coté des Pays de Galles, de la Biélorussie, de l'Estonie et de la République Tchèque. "La Reprezentace", une équipe flamboyante devenue ordinaire.

Ce samedi, la République Tchèque offre son hospitalité à la Belgique pour le compte de la deuxième journée du groupe E des qualifications du mondial qatari. Il y a quelques années, surtout de 1996 à 2006, beaucoup d'observateurs allait donner la Tchéquie victorieuse. Une chose est certaine, la Belgique ne serait pas donnée favorite à l'époque. Mais les données ont changé, et on est loin de ces années de gloire du football Tchèque.

Le réveil de la génération Schick ?

Dès leur premier match qualificatif, ils ont été sans pitié face à la modeste formation d’Estonie sur sa pelouse 6-2. Les buteurs Tchèques ont pour noms : Patrik Schick, Antonin Barak, Tomas Soucek(3 buts) et Jakub Jankto. Cette victoire est la troisième de rang après celles en Ligue des Nations contre Israël 1-0 et la Slovaquie 2-0. Soucek était déjà l’auteur du premier but contre les Slovaques sur une passe de Jankto.

Sur ses 5 dernières rencontres, la Tchéquie en a remporté trois pour deux défaites. Mais depuis 2019, cette génération n’a battu qu’un seul grand d’Europe, l’Angleterre 2-1 le 11 Octobre 2019. C’était dans les éliminatoires de l’Euro 2020. Le match de ce samedi, malgré de nombreux absents des deux côtés, constitue donc un véritable test pour les hommes de Jaroslav Silhavy. L'occasion est belle pour confirmer ou non, si l’équipe actuelle est bien aguerrie afin de redorer l'image de la Tchéquiesur le plan continental voir mondial.

Le nouveau visage Tchèque

Les grands noms tels que Pavel Nedved, Petr Cech, Jan Koller, Milan Barros, Karel Poborsky, Tomas Rosicky, Yaroslav Plasil, pour ne citer que ceux-là, ne sont qu’un lointain souvenir pour les supporters Tchèques. Ils vont devoir composer, aujourd’hui, avec de nouvelles têtes. Les goals Jiri Pavlenka de Werder Brême et Tomas Vaklic du Fc Seville. Au niveau des défenseurs, ils peuvent compter sur Vladimir Coufal de West Ham, pavel Kaderabek d’Hoffenheim et Ales Mateju de Brescia. Tomas Soucek de West Ham, Vladimir Darida d'Hertha Berlin, Jakub Jankto de Sampdoria, Antonin Barak d'Hellas Verone surveillent le milieu de terrain Tchèque. L’attaque est tenue par Patrik Schick du Bayer Leverkusen. A ses côtés Michael Krmencik de PAOK, Matej Vydra de Burnley, et Tomas Pekhart de Legia Varsovie. Une ossature des internationaux complétée par les locaux dont la plupart vient de Slavia Prague et de Sparta Prague.

Tous ces joueurs dont l’âge moyen se situe autour de 28 ans vont vouloir écrire une nouvelle page du foot Tchèque avant de libérer le plancher, pourquoi ne pas faire mieux que la finale de l’Euro 1996. Et cela devrait commencer ce samedi face à la Belgique, mais la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, les Diables Rouges l'ont emporté 2-1 en match amical le 5 Juin 2017 au stade Roi Baudouin.