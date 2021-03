🎥 Les cinq buts de Thorgan Hazard avec les Diables Rouges

Thorgan Hazard célèbre ce lundi ses 28 ans, l'Union Belge lui rend hommage.

Privé du déplacement en République Tchèque, Thorgan Hazard pourrait retrouver du temps de jeu avec les Diables Rouges ce mardi, à l'occasion de la réception de la Biélorussie à Louvain. Et si c'est le cas, le Brainois aura un événement à fêter sur le terrain, puisqu'il a 28 ans aujourd'hui.

Pour l'occasion, le compte Twitter des Diables Rouges a compilé les cinq buts qu'il a inscrits avec l'équipe nationale. Il avait débloqué son compteur le 10 octobre 2017 contre Chypre, il avait inscrit un doublé contre la Suisse un peu plus d'un an plus tard et il a encore l'ouverture contre la Russie en novembre 2019 et, enfin, contre le Pays de Galles, mercredi dernier.