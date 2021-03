Castagne n'était pas satisfait... de Gasperini

Passé par l'Atalanta, Castagne est revenu sur sa relation et sa collaboration avec Gasperini.

Transféré à Leicester City en septembre dernier, Timothy Castagne (25 ans, 18 matchs et 1 but en Premier League cette saison) supportait difficilement les méthodes de Gian Piero Gasperini à l'Atalanta Bergame. L'entraîneur italien avait tendance à perdre son calme, d'où le manque de confiance du latéral droit.

"Je suis resté trois ans là-bas et c'était vraiment une belle expérience, a confié le Belge à Sport/Foot Magazine. Et peut-être que c'est aussi moi qui dois parfois apprendre à être un peu plus sûr de moi. Mais le fait est que la méthode Gasperini ne me correspondait pas toujours. Pendant un match, c'est un coach qui s'énerve très vite, qui a beaucoup de mal à se contrôler."

"Je pense que je n'ai jamais été à 100% de mes capacités là-bas à cause de cette manière de fonctionner. Après, j'ai été en Italie pour grandir et j'ai grandi. Je me suis fait un nom là-bas, une réputation. Je serais fou de cracher dans la soupe aujourd'hui. Je dis juste que pour que je sois au maximum de mes capacités, j'ai besoin d'un entourage avec une approche différente que celle que peut avoir un Gasperini", a précisé Castagne, plus à l'aise avec le manager des Foxes Brendan Rodgers.