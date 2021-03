Euro U21: quatre places à prendre pour les quarts de finale

La France, l'Angleterre et le Portugal, notamment, joueront pour leur qualification pour les quarts de finale.

Les quatre grandes nations (Espagne, Italie, Allemagne et Pays-Bas) engagées dans les groupes A et B, ont validé leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro U21, mercredi soir, trois autres grands d'Europe tenteront de les imiter ce mercredi.

Groupe C: le Danemark en position favorable

Bonne surprise de ce début de championnat d'Europe, le Danemark (6 points) est quasiment qualifié pour le tour suivant. Un partage contre la Russie (3 points) suffit aux Danois pour se qualifier et assurer la première place du groupe. La France (3 points), qui affronte l'Islande, dernière du groupe a besoin d'une victoire. Mais tout est possible dans ce groupe: la France, la Russie et le Danemark pourraient se retrouver avec six points et être départagés à la différence de buts, et l'Islande peut encore espérer le scénario inverse et rejoindre la France et la Russie à la deuxième place.

Groupe D: voie royale pour le Portugal

La situation est similaire dans le groupe D, où c'est le Portugal qui mène la danse (6 points) devant la Croatie et la Suisse (3 points). L'Angleterre qui n'a pas encore le moindre point au compteur doit donc s'imposer contre la Croatie, espérer que le Portugal fasse de même contre la Suisse et marquer suffisamment pour dépasser Suisses et Croates dans la dernière ligne droite.

La dernière soirée de cette phase de poules s'annonce donc passionnante, toutes les rencontres débuteront à 18h.