Le gouvernement italien a donné son feu vert : le public sera présent à Rome durant l'Euro

La Fédération italienne a annoncé ce mardi que le gouvernement avait donné son feu vert pour la présence des spectateurs au Stadio Olimpico de Rome lors du prochain Euro, qui se disputera du 11 juin au 11 juillet.

Le gouvernement italien a donné son feu vert pour la présence de spectateurs au Stadio Olimpico de Rome, qui accueillera trois matchs de poule et un quart de finale du prochain Euro. Le match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie doit s'y disputer, tout comme les deux autres rencontres de l'Italie en phase de poule et un quart de finale.

"Un excellent résultat qui fait du bien au pays, pas seulement au football. Dans un moment aussi complexe, est ainsi clairement exprimée la volonté de voir confirmée la présence italienne à ce grand événement", a déclaré la présidente de la fédération italienne, Gabriele Gravina qui souhaite un stade plein à 30 %, soit 20.000 spectateurs.

Désormais, le comité technique et scientifique, qui conseille le gouvernement italien, doit mettre en place un protocole qui puisse permettre « une forme de participation du public compatible avec le contexte épidémiologique », a précisé le ministre italien de la santé, Roberto Speranza.