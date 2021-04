La sélection de Hein Vanhaezebrouck pour la réception de Charleroi

Placés un point devant Charleroi, les Buffalos ont encore un mince espoir de disputer les playoffs 2.

Dixième, à deux points de la huitième place d'OHL, la Gantoise peut encore espérer sauver sa saison via une qualification pour les playoffs 2, mais n'a plus le droit à l'erreur: il faudra prendre les six derniers points de la phase classique et espérer des faux-pas de la concurrence.

Le match contre Charleroi sera donc crucial pour Hein Vanhaezebrouck et ses joueurs. Le coach gantois a fait appel à 20 joueurs, dont Alexandre De Bruyn, blessé de longue date et qui fête donc sa première apparition de la saison dans la sélection pour la réception des Zèbres.