Deux tirs, deux buts: la leçon de réalisme de Leeds à Manchester City !

Incroyable rencontre ce samedi entre Manchester City et Leeds: le leader a dominé de la tête et des épaules mais s'est incliné pour la quatrième fois de la saison.

On a vraiment eu droit à une rencontre incroyable entre Manchester City et Leeds ce samedi en Premier League. Pep Guardiola avait décidé de se passer de la plupart de ses titulaires, dont Kevin De Bruyne, en prévision du match retour de Ligue des Champions à Dortmund.

Dès le début du match, les Citizens dominent, de la tête et des épaules. Le ballon tourne autour du rectangle, les frappes se succèdent: 11 tirs pour City en première période. Pourtant, une seule action permet aux hommes de Bielsa d'ouvrir le score via Dallas (42', 0-1). Dans la foulée, Cooper est expulsé pour un tacle assassin sur Gabriel Jesus (45').

On se dit que City va revenir en seconde période et l'égalisation tombe des pieds de Ferran Torres (75', 1-1). Cependant, sur sa deuxième occasion du match, Leeds et Dallas marquent le deuxième but du match pour leur équipe (90'+1, 1-2). Bielsa réalise un superbe coup en venant s'imposer à l'Etihad.