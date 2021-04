Le PSG surclasse le Strasbourg de Matz Sels, mais s'inquiète pour Keylor Navas

Après sa belle prestation en C1, le PSG se déplaçait à Strasbourg et n'a pas tremblé, faisant rapidement la différence en première période.

Matz Sels était titulaire entre les perches alsaciennes, mais n'a rien pu faire pour éviter la déroute de son équipe : à la pause, le PSG menait déjà trois buts à zéro, Mbappé, Sarabia et Kean ayant fait la différence. Sahi sauvera l'honneur à la 63e mais Paris plantera le 1-4 via Paredes à la 79e. Un score propre et une belle performance pour rester dans la roue du LOSC, qui s'imposait hier à Metz.

Petite ombre au tableau cependant côté parisien : la sortie à la pause, pour des douleurs musculaires, de Keylor Navas remplacé par Kenny Nagera. Au vu de la performance impressionnante du Costaricain face au Bayern, nul doute que le PSG croise les doigts.

10/04/2021 17:00 Strasbourg - PSG 1-4 10/04/2021 21:00 Montpellier - Marseille -