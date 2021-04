Ligue 1 : Monaco garde le cap contre Dijon

Auteur d'un doublé, Wissam Ben Yedder (de dos sur la photo) a contribué à la nouvelle victoire de l'AS Monaco, face à Dijon. Les Monégasques tiennent la cadence dans la course au titre.

Monaco n'a pas dit son dernier mot. Ce samedi, le club du Rocher l'a emporté face à Dijon au Stade Louis II, dans le cadre de la 32ème journée de Ligue 1. À six journées de la fin, les Monégasques peuvent encore croire au titre, tandis que le club Bourguignon semble condamné à descendre en deuxième division.

À domicile, le club de la Principauté n'a pas eu de mal à s'imposer contre la lanterne rouge du championnat de France. Alors que le score était de parité à la pause, les hommes de Niko Kovač ont accéléré au retour des vestiaires. Stevan Jovetic puis Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, ont trouvé la faille. Le jeune belge Elio Matazo et l'ancien brugeois Krépin Diatta sont montées au jeu en fin de rencontre (82ème minute). Score final : 3-0.

𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘𝗘𝗘 👊

Belle victoire et nouveau clean sheet pour nos 🔴⚪️ au 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒆 𝑳𝒐𝒖𝒊𝒔-𝑰𝑰 !



3⃣-0⃣ #ASMDFCO pic.twitter.com/9cV8VuiGcz — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 11, 2021

Au classement, l'AS Monaco est troisième, à seulement une longueur du Paris Saint-Germain (65 points contre 66), et à quatre points du leader, le LOSC (69). Contre toute attente, la formation rouge et blanche pourrait jouer les trouble-fêtes dans la course au titre. Le sprint final est haletant...