Le prédécesseur de Flick monte au créneau

Il a pourtant été viré pour voir son poste être donné à Flick.

Éliminé par le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions, Hansi Flick devrait quitter le Bayern Munich en fin de saison. En effet, l'entraîneur bavarois ne supporte plus la collaboration avec son directeur sportif Hasan Salihamidzic, qui l'exclut du processus de recrutement. Une situation également mal vécue par son prédécesseur sur le banc, Niko Kovac, dont il était d'ailleurs l'adjoint.

"Nous savons tous comment les choses fonctionnent à Munich. La situation que je trouve à Monaco est la même qu'à l'Eintracht Francfort, soit tout l'inverse du Bayern, et c'est exactement ce qu'on recherche en tant que coachs. On veut tout simplement être inclus dans le processus de recrutement. Personnellement, je ne peux pas comprendre qu'on arrive à faire de tels débats sur Hansi malgré tous ses succès", a témoigné, en conférence de presse, celui qui avait dû céder sa place à Flick en novembre 2019 avant de le voir remporter la Ligue des Champions quelques mois plus tard.