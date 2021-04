Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? Le Real Madrid a enfin tranché

Compte tenu de sa situation financière peu évidente, la direction de la Casa Blanca a dû faire un choix en vue du prochain mercato estival.

Le Real Madrid ne pourra pas se permettre plusieurs folies lors du prochain mercato estival étant donné le contexte actuel avec la crise sanitaire et ses conséquences financières mais aussi ce nouveau Santiago Bernabéu à terminer de rénover. Le club merengue devra se contenter d'une seule arrivée onéreuse, accompagnée éventuellement de recrues à prix bien plus corrects.

Les Madrilènes ont tranché pour leur prochaine recrue star, selon AS. Cet été, le Real Madrid se concentrera ainsi sur Kylian Mbappé, qui est l'objectif prioritaire pour ce mercato à venir. La décision est déjà prise, et Erling Haaland devra donc attendre l'été 2022 s'il souhaite revêtir la tunique blanche. Le média espagnol explique même qu'aujourd'hui, c'est Manchester City qui est en pole position dans ce dossier qui passionne les plus grosses écuries européennes, alors que l'autre club de Manchester, United, est aussi sur le coup.