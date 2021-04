Lyon reste dans la course au titre

Avec un Jason Denayer titulaire, les Lyonnais n'ont pas tremblé face à Nantes et restent dans la course palpitante pour le titre en Ligue 1.

Lyon a assuré l'essentiel du côté de Nantes. La bande à Rudi Garcia s'est imposée sur le score de 1-2 face aux Nantais. C'est Depay par deux fois (5e et 37e sur pen.) qui a permis aux Lyonnais de rentrer sereinement aux vestiaires à l'issue des 45 premières minutes.

A l'heure de jeu, Pallois a redonné un peu d'espoir à Nantes qui n'a malgré tout pas réussi à arracher le match nul. A noter que Renaud Emond est resté sur le banc toute la rencontre alors que Jason Denayer a joué les 90 minutes.

Au classement, les Lyonnais comptent désormais 67 points et n'ont plus que trois unités de retard sur Lille. La fin de saison en Ligue 1 s'annonce palpitante. Lille est premier avec 70 points, suivi par le PSG (69 pts) et par Monaco (68 pts).