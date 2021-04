Super League : Les ultras de Liverpool ont décidé de ne plus soutenir leur équipe

La création de la Super League, officialisée depuis hier, ne donne pas lieu à de nombreuses réactions favorables, bien au contraire. Parmi ces 12 clubs membres, on retrouve Liverpool. Ses supporters n’approuvent pas du tout le fait que les Reds aient donner leur accord pour participer à cette compétition très fermée.

Certains d’entre eux se sont rendus à Anfield afin d'exprimer leur mécontentement. D'autres comme les Spion Kop 06 ont décidé de ne plus soutenir les Reds et donc d’enlever toutes les banderoles et drapeaux présents à Anfield. "Nous, ainsi que d'autres groupes impliqués dans les drapeaux, retirerons nos drapeaux du Kop. Nous sentons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l'intégrité du jeu", peut-on lire sur leur compte Twitter.

We, along with other groups involved in flags, will be removing our flags from The Kop. We feel we can no longer give our support to a club which puts financial greed above integrity of the game.