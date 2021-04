Les joueurs de Liverpool prennent une position claire contre la Super League

James Milner et les autres joueurs de Liverpool ont publié un communiqué officiel pour s'opposer à la Super League.

Peu de joueurs des 12 équipes fondatrices de la Super League se sont exprimés ; parmi eux, on peut citer Kevin De Bruyne pas plus tard que ce soir. Désormais, l'intégralité du noyau de Liverpool s'est exprimé via un bref communiqué, très clair : "Nous n'en voulons pas et nous ne voulons pas que ça arrive. C'est notre position collective. Notre engagement vis-à-vis du club et de ses supporters est absolu et inconditionnel".