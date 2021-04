Un joueur d'OHL met un terme à sa carrière

Le défenseur central âgé de 32 ans a annoncé la nouvelle ce mardi matin. Il suit l'exemple de Steven Defour en mettant un terme prématuré à sa carrière de joueur.

Sascha Kotysch a fait savoir qu'il raccrochait les crampons ce mardi. Le défenseur central âgé de 32 ans a participé à vingt matchs de championnat cette saison avec OHL et a même marqué un but. Formé FC Kaiserslautern, l'Allemand débarquera en Belgique du côté de Saint-Trond où il restera neuf ans. Après 192 matchs, 9 buts et 3 passes décisives pour les Canaris, Kotysch rejoindra OHL en 2019 où il disputera 46 matchs et marquera 3 buts.

"J'ai tout donné, jour après jour, mais mon corps m'a signalé que c'était la limite", a fait écrit Sascha Kotysch sur Instagram. "Durant ma carrière, j'ai eu l'honneur de représenter 3 beaux clubs que je garderai toujours près de mon cœur et dont je resterai le plus grand fan.

"Je suis tellement reconnaissant pour tous les beaux souvenirs et les amis que j'ai pu me faire pendant ces merveilleuses années. Je voudrais dire merci à chacun d'entre vous, pour avoir joué un rôle si important dans ma vie.

"Pour l'instant, je donne à mon corps le repos qu'il mérite et je me réjouis de toutes les nouvelles possibilités et aventures qui se présenteront à moi. Ce n'est pas un au revoir, c'est un "à plus tard"."