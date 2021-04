Christian Kabasele et Watford retrouvent la Premier League

Une saison après être descendu en Championship, les Hornets officialisent leur remontée en Premier League après leur victoire ce samedi lors de la 44e journée sur Milwall (1-0).

Watford et Christian Kabasele ne seront restés qu'un an en Championship. Avec dix points d'avance alors que leur plus proche poursuivant Brentford a encore trois rencontres à jouer, les Hornets ne peuvent plus être rejoints.

Pour le titre en revanche, cela semble compromis puisque Norwich possède 5 points d'avance à deux journées de la fin. C'est Ismaïla Sarr qui a inscrit l'unique but de la rencontre aujourd'hui, tandis que Christian Kabasele est resté sur le banc durant l'entierté de la rencontre.